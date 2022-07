EmergeVest envisage des acquisitions pour EV Cargo afin de renforcer les ventes.

EV Cargo avait plusieurs possibilités de fusion et d'acquisition, mais d'autres options étaient également étudiées, a déclaré à Reuters Heath Zarin, fondateur et PDG d'EmergeVest.

À la fin de l'année dernière, EmergeVest a fait appel à des banques d'investissement pour explorer les options stratégiques pour EV Cargo, selon des personnes connaissant bien la situation et les rapports des médias de l'époque. Les possibilités comprenaient une vente ou une première offre publique d'actions, l'une ou l'autre devant permettre de valoriser la société entre 1,5 et 2 milliards de dollars, ont-ils dit.

"Nous continuons d'évaluer et d'envisager toutes les options stratégiques afin de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de croissance de l'entreprise EV Cargo", a déclaré M. Zarin dans une obligation par courriel.

Tout en refusant de commenter l'évaluation d'EV Cargo, il a déclaré que la société avait généré plus de 1,5 milliard de dollars de revenus en 2021, générant plus de 100 millions de dollars de bénéfices. Cette année-là, elle avait transporté pour 32 milliards de dollars de marchandises entre 700 paires de pays.

EmergeVest a créé EV Cargo en 2018 après avoir consolidé la propriété de six des principales entreprises de logistique de Grande-Bretagne.

En mars, EV Cargo a fait l'acquisition de Fast Forward Freight, dont le siège est aux Pays-Bas. Cette expansion majeure en Europe a ajouté plus de 170 millions de dollars de revenus.

EV Cargo vise une ou deux autres acquisitions cette année et prévoit d'entrer sur le marché américain par fusion ou acquisition dans les 12 prochains mois, avec pour objectif de dépasser les 3 milliards de dollars de revenus, a déclaré séparément un porte-parole d'EmergeVest.

Les plans d'expansion d'EV Cargo interviennent alors que la chaîne d'approvisionnement mondiale tente de se remettre des perturbations dues à la pandémie, notamment des mesures encore appliquées en Chine, tout en faisant face à des coûts de carburant et une inflation élevés.

Depuis sa création en 2013, EmergeVest, qui est spécialisée dans le secteur de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, a levé plus de 500 millions de dollars et réalisé 26 investissements.

À la fin de 2021, elle avait 860 millions de dollars d'actifs sous gestion.