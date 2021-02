Émergia Inc. annonce la nomination d'Henri Petit à titre de président du conseil d'administration

MONTRÉAL, 09 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (CSE: EMER) Émergia Inc. (la « Société » ou « ÉMERGIA ») annonce que M. Yves Séguin a dû démissionner de son poste actuel d’administrateur et président du conseil et ce, pour des raisons professionnelles. Le conseil d’administration a nommé Henri Petit, président et chef de la direction de la Société depuis la fin de 2018, à titre de président du conseil d’administration.

« Au nom du conseil, je tiens à remercier Yves Séguin pour sa contribution à titre d’administrateur et président du conseil d’administration. Nous lui souhaitons du succès dans ses nouvelles fonctions. » a déclaré Henri Petit, président et chef de la direction d’ÉMERGIA.

À PROPOS D’ÉMERGIA INC.

Émergia opère au Canada dans le développement, l’acquisition et la gestion d’immeubles multi-locatifs de type commercial, industriel, résidentiel et bureaux, ainsi que dans le développement de terrains. La Société a mis en place une plateforme d’investissement basée sur une stratégie intégrée, agile et efficiente de développement pour fins de détention permettant à̀ la Société de bénéficier des profits reliés au développement ainsi que la valeur ajoutée combinés à des revenus stables et des profits d’opérations à long terme.



Source : Émergia Inc.



