Emirates réduit ses pertes annuelles à un milliard pour 2021-22

Dubaï (awp/afp) - Le groupe Emirates, basé à Dubaï et propriétaire de la compagnie aérienne la plus importante du Moyen-Orient, a largement réduit ses pertes à près d'un milliard d'euros (1,04 milliard de francs suisses) sur l'exercice décalé 2021-22 et vise la rentabilité pour l'année prochaine.

En 2020-2021, Emirates avait été frappée de plein fouet par la pandémie de Covid-19 et le groupe avait perdu 22,1 milliards de dirhams (5,7 milliards d'euros), a-t-il rappelé dans un communiqué publié vendredi.

La compagnie, à elle seule, avait enregistré une perte de 4,5 milliards d'euros, après un bénéfice de 247 millions d'euros en 2019, une première en 30 ans.

Le groupe Emirates détient également Dnata, entreprise de services à l'aéroport de Dubaï, l'un des plus fréquentés au monde.

"La perte nette du groupe Emirates, au titre de l'exercice clos au 31 mars 2022, s'inscrit à 3,8 milliards de dirhams (environ 994 millions d'euros)", a précisé Emirates, se félicitant d'un "redressement rapide".

Le chiffre d'affaires de la compagnie aérienne, qui représente à elle seule presque 90% des ventes du groupe, a bondi de 91% comparé à l'année précédente, à plus de 15,5 milliards d'euros, encore loin de ses niveaux pré-Covid.

Au plus fort de la pandémie, le groupe a licencié à tour de bras, dans tous les secteurs et "pour la première fois" de son histoire. Les effectifs avaient été réduits de 31% pour tomber à 75.145 employés.

Selon le groupe, "les collaborateurs placés en chômage partiel ou licenciés ont été rappelés et réembauchés". Avec en outre de nouvelles "campagnes de recrutement", ses effectifs sont remontés à 85.219 collaborateurs (+13%), a-t-il indiqué.

"Nos efforts ont principalement porté sur le redressement rapide et sûr de nos activités sur tous les marchés où nous sommes présents, au fur et à mesure de la levée des restrictions imposées pour lutter contre la pandémie", a déclaré cheikh Ahmed ben Saïd Al-Maktoum, PDG du groupe.

Cité dans le communiqué, il a précisé que "le redressement de l'activité s'est accéléré en particulier au second semestre de l'exercice" 2021-22.

"Inflation et variants"

Au premier semestre de son exercice décalé, la compagnie avait annoncé une perte de 1,6 milliard de dollars. Ce chiffre, supérieur à la perte annuelle annoncée vendredi témoigne d'un second semestre particulièrement lucratif pour la compagnie aérienne.

Emirates, tout comme la principauté de Dubaï, a bénéficié de l'organisation de l'Exposition universelle et de la saison hivernale qui attire habituellement les touristes étrangers sur les plages bordées de tours clinquantes.

"Le dynamisme de la demande a alimenté l'amélioration considérable de notre performance financière par rapport aux pertes sans précédent" de 2020-21, a ajouté le PDG du groupe.

Emirates a également pu limiter ses pertes grâce à Dnata, qui a enregistré un bénéfice net de 110 millions de dirhams (près de 30 millions d'euros), après une perte sur l'exercice précédent, selon le groupe.

Par ailleurs, le fleuron économique de Dubaï a indiqué avoir reçu une nouvelle injection de capitaux de 3,5 milliards de dirhams (900 millions d'euros) de son actionnaire principal, le gouvernement de ce riche émirat du Golfe.

Au total, l'entreprise s'est vu injecter près de 3,8 milliards d'euros par le gouvernement pour rester à flot.

Après un confinement strict au printemps 2020, Dubaï a largement ouvert ses portes aux voyageurs internationaux, l'émirat, pauvre en pétrole, dépendant beaucoup du tourisme. Plus de sept millions de touristes étrangers ont visité Dubaï en 2021, selon le gouvernement.

Le tableau n'est pas tout rose cependant. Si le groupe espère un retour au bénéfice au prochain exercice, son PDG affirme surveiller "attentivement les évolutions contraires, telles que la hausse des prix des carburants, l'inflation, les nouveaux variants du Covid-19 et les aléas politiques et économiques".

Le secteur aérien dans son ensemble compte sur une reprise estivale malgré la guerre en Ukraine, les confinements en Chine et l'explosion des prix de l'énergie.

afp/lk