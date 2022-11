Emirates suspend à nouveau les vols nigérians en raison de la vente de billets bloqués

Le Nigeria est confronté à une grave pénurie de dollars, ce qui oblige de nombreux citoyens et entreprises à chercher des devises sur le marché noir, où la monnaie naira s'est progressivement affaiblie.

Un porte-parole d'Emirates a déclaré que la compagnie aérienne avait participé à plusieurs réunions avec le gouvernement nigérian et proposé des moyens de résorber un arriéré de fonds bloqués.

"Cela comprenait le rapatriement et la réception d'au moins 80 % de nos fonds bloqués restants d'ici la fin du mois d'octobre 2022, en plus de fournir un mécanisme garanti pour éviter de futurs défis et retards d'accumulation de rapatriement", a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

"Dans ces circonstances extraordinaires, Emirates n'a pas eu d'autre choix que de suspendre ses vols à destination/au départ du Nigeria à partir du 29 octobre 2022 afin de se prémunir contre de nouvelles pertes à l'avenir."

Un porte-parole du ministère nigérian de l'aviation n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Emirates n'a pas précisé le montant de ses créances au Nigeria, mais la compagnie a repris ses vols en septembre après que la banque centrale nigériane a débloqué 265 millions de dollars pour les compagnies aériennes afin de régler les ventes de billets en souffrance.

Le Nigeria, qui tire environ 90 % de ses devises étrangères du pétrole, a du mal à produire en raison du vol de pipelines et d'années de sous-investissement.