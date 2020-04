Émission record de green bonds en 2019, observe Aviva Investors France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les émissions d'obligations vertes mondiales ont totalisé 232 milliards de dollars en 2019, battant le record précédent de 171 milliards de dollars, établi en 2018, observe Aviva Investors France dans sa dernière lettre mensuelle marchés et allocation. A ce jour, les émissions d'obligations vertes ont atteint plus de 750 milliards de dollars au total, plus de 850 émetteurs ayant accédé à ce marché, souligne la société de gestion. Selon cette dernière, il y a eu 229 primo-émetteurs d'obligations vertes en 2019 alors qu'il y en a eu 222 en 2018 et 156 en 2017.