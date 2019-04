Emma Thompson aux côtés des défenseurs du climat à Londres

(.)

LONDRES, 19 avril (Reuters) - L'actrice Emma Thompson a rejoint vendredi, dans un quartier commerçant du centre de Londres, des manifestants qui ont lu des poèmes louant les richesses naturelles de la Terre, à l'occasion d'un mouvement de protestation contre l'inaction des pouvoirs publics face aux dérèglements climatiques en cours.

Les organisateurs, se réclamant du collectif Extinction Rebellion, avaient appelé à des actions non violentes de désobéissance civile dans l'espoir de contraindre le gouvernement britannique à réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2025.

Les manifestants, dont une partie s'étaient rassemblés près de l'aéroport de Londres-Heathrow, n'ont pas provoqué vendredi de perturbation majeure dans les transports, à l'occasion d'un des week-ends les plus chargés de l'année.

Depuis le début de la semaine, Extinction Rebellion multiplie les actions de protestation dans Londres. La police a déclaré avoir au total interpellé 682 personnes depuis lundi.

A plusieurs reprises, les transports en commun de la capitale britannique ont été partiellement perturbés.

"Sommes-nous la dernière génération ?", pouvait-on lire sur une banderole déployée par une dizaine d'adolescents, certains âgés de treize ans à peine, soutenus par des membres d'Extinction Rebellion.

Dans un mouvement similaire, près de Paris, des militants écologistes ont organisé vendredi une journée de "désobéissance civile" pour le climat et bloqué les sièges de Total, Société générale et EDF à La Défense (Hauts-de-Seine).

"Les petits pas, ça suffit pas", ont scandé des dizaines de militants de Greenpeace, des Amis de la Terre et d'ANV-COP21. (Emily Roe et Hannah McKay; Henri-Pierre André et Eric Faye pour le service français)