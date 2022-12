Emmanuel Auboyneau (Amplegest) : "L’économie mondiale surprend par sa résilience" 02/12/2022 | 09:58 Envoyer par e-mail :

" L'activité industrielle est certes assez peu soutenue, mais la récente remontée des indices par les FED régionales laisse augurer des chiffres plus positifs pour la période à venir. Le niveau bas des stocks, notamment dans le domaine de l'armement, constitue un autre facteur d'amélioration future. La production d'armes va devoir considérablement accélérer pour compenser les exportations vers l'Ukraine. Seul le domaine de la construction demeure à des points bas, ce qui pèse à la fois sur la croissance et sur l'inflation, en raison d'un effet de rareté et de la hausse des loyers ", précise Emmanuel Auboyneau.



Et le gérant associé d'Amplegest de poursuivre sur la situation en Europe : " La production industrielle a retrouvé son niveau de 2018. C'est plutôt une bonne surprise dans le contexte anxiogène que nous connaissons. Les ventes au détail se sont également stabilisées et semblent marquer un sursaut. Il ne faut pas oublier que l'Europe est une zone à risque sur le plan économique : en attestent sa dépendance énergétique et sa proximité avec la zone de conflit en Ukraine. Le moral des acteurs économiques est dépendant de ces facteurs et peut rapidement varier dans un sens ou dans l'autre. Une récession en 2023 est toujours probable mais elle devrait être modérée. La prudence des ménages se traduit par un taux d'épargne historiquement élevé. C'est une réserve de consommation future en cas d'amélioration de la situation géopolitique".



