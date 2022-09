Emmanuel Macron rend hommage à la reine Elizabeth II, "une amie de la France"

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a rendu hommage jeudi à la reine Elizabeth II, "une amie de la France", décédée jeudi dans son château de Balmoral, en Ecosse.

"Sa Majesté la Reine Elizabeth II a incarné la continuité et l'unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir d'une amie de la France, une reine de coeur qui a marqué à jamais son pays et son siècle", a écrit le président de la République dans un tweet.

Elizabeth II, souveraine du Royaume-Uni, est morte ce jeudi dans son château écossais de Balmoral à l'âge de 96 ans.

Dans un communiqué distinct publié jeudi soir, la présidence française a déclaré que "le peuple français aussi porte son deuil".

"La République et le peuple français adressent à Sa Majesté le Roi, à la famille royale, au gouvernement de Sa Majesté et au peuple britannique le témoignage de son amitié séculaire et de sa tristesse", était-il ajouté.

