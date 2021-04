Emmanuel Macron salue la "vie exemplaire" du prince Philip

PARIS, 9 avril (Reuters) - Emmanuel Macron a salué vendredi la "vie exemplaire" du prince Philip, décédé à l'âge de 99 ans, dans un message de condoléances adressé à son épouse la reine d'Angleterre Elizabeth II.

"Je souhaite exprimer mes sincères condoléances à Sa Majesté la reine Elizabeth, à la famille royale et au peuple britannique après le décès de son altesse royale le prince Philip, qui a mené une vie exemplaire marquée par la bravoure, le sens du devoir et de l'engagement envers la jeunesse et l'environnement", a écrit le chef de l'Etat français dans un message en anglais sur son compte Twitter. (Jean-Stéphane Brosse)