Emmanuel Macron se pose en "président de toutes et tous"

PARIS, 24 avril (Reuters) - Emmanuel Macron, reconduit dimanche à la présidence de la République à l'issue d'un second tour remporté face à Marine Le Pen, s'est engagé à tenir compte des divisions et des différences qui se sont exprimées lors de ce scrutin au cours de son nouveau quinquennat.

"Je ne suis plus le candidat d'un camp mais le président de toutes et tous", en précisant que le vote de ceux qui l'ont choisi pour "faire barrage" à l'extrême droite l'"oblige pour les années à venir" et qu'il devrait aussi répondre au "refus de choisir" des électeurs qui n'ont pas souhaité se prononcer entre Marine Le Pen et lui.