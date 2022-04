Emmanuel Macron se pose en "président de toutes et tous"

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron, reconduit dimanche à la présidence de la République à l'issue d'un second tour remporté face à Marine Le Pen, s'est engagé à tenir compte des divisions, des différences et des colères qui se sont exprimées lors de ce scrutin au cours de son nouveau quinquennat.

"Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp mais le président de toutes et tous", a-t-il dit dans un discours prononcé sur le Champ-de-Mars, à Paris.

Au-delà des remerciements adressés aux électeurs lui ayant accordé leur confiance, le chef de l'Etat a précisé que le vote de ceux qui l'ont choisi pour "faire barrage" à l'extrême droite l'"oblige pour les années à venir", tandis que sa "responsabilité" au cours de ce nouveau quinquennat sera également de répondre au "refus de choisir" des abstentionnistes, ainsi qu'à la colère et aux désaccords de ceux qui "ont choisi aujourd'hui l'extrême droite".

Assurant qu'il porterait "avec force" son projet décrit comme humaniste, républicain, social et écologique, ambitieux pour la France et l'Europe, Emmanuel Macron a assuré qu'il serait "dépositaire aussi des divisions qui se sont exprimées et des différences".

"Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève mais l'invention collective d'une méthode refondée pour cinq année de mieux au service de notre pays, de notre jeunesse", a-t-il dit.

