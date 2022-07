Emmanuel Macron souhaite une vaste "réforme du travail" à la rentrée

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a dit jeudi souhaiter que le gouvernement soumette dès la fin de l'été un vaste texte de loi visant à "réformer le travail", pour répondre au problèmes de recrutement des entreprises et parvenir au plein emploi d'ici la fin du quinquennat.

Cette réforme concernerait notamment l'assurance chômage, Pôle emploi, le dispositif du Revenu de solidarité active (RSA) et la formation.

"La meilleur réponse au pouvoir d'achat, c'est le travail et les salaires et donc ça doit être au coeur de nos réformes et des avancées des prochains mois", a-t-il dit lors d'une interview télévisée, en précisant vouloir maintenir son objectif de taux de chômage à 5% d'ici la fin du quinquennat.

Il précise qu'il faut aller plus loin dans la réforme de l'Assurance chômage, adoptée en 2018, qui a notamment durci les conditions d'entrée au régime pour les bénéficiaires.

Emmanuel Macron compte également réformer le dispositif du RSA en fournissant un meilleur accompagnement aux bénéficiaires pour qu'ils "remettent le pied à l'étrier, qu'ils aillent vers l'activité", sans donner davantage de précisions.

Il a aussi évoqué la réforme de Pôle emploi - appelé maintenant France Travail - disant vouloir se pencher davantage sur les freins à l'accès à l'emploi, comme les problèmes de logement ou les difficultés à se déplacer.

Le chef de l'Etat dit souhaiter, en outre, une réforme des lycées professionnels pour créer plus de liens avec les entreprises et renforcer l'apprentissage pour arriver à un million d'apprentis sur une année. Il y avait 700.000 apprentis en 2021.

Il appelle encore de ses voeux une réforme de la formation continue.

Pour continuer à financer le modèle social français, qu'il dit très "généreux" par rapport aux autres pays du monde, Emmanuel Macron a répété qu'il "fallait travailler plus et plus longtemps" et que les discussions sur la réforme des retraites commenceraient à la rentrée avec les partenaires sociaux.

Dans son programme de campagne, le chef d'Etat s'était donné comme objectif de décaler l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans d'ici 2030, avant d'assouplir sa position juste avant le deuxième tour des élections présidentielles du 24 avril.

Plusieurs axes sont à l'étude. Emmanuel Macron a dit vouloir "améliorer la qualité du travail, améliorer le travail des séniors et travailler plus longtemps en tenant compte des carrières longues et de la pénibilité du travail".

Il dit souhaiter une première entrée en vigueur de cette réforme à l'été 2023.

