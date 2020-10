Emmanuel et Brigitte Macron souhaitent un prompt rétablissement à Donald et Melania Trump

PARIS, 2 octobre (Reuters) - Le chef de l'Etat français et son épouse ont exprimé vendredi leur amitié à Donald et Melania Trump, et leur ont souhaité un prompt rétablissement, après l'annonce du résultat positif de leurs tests de dépistage du coronavirus.

"Le Président de la République et son épouse Madame Brigitte Macron ont adressé un mot à Donald et Melania Trump suite à l'annonce de leur positivité au Covid-19. Ils ont tous deux témoigné leur amitié et souhaité un prompt rétablissement aux Président et à la Première dame des Etats-Unis", dit l'Elysée dans un communiqué.

