Emova : 30/08/2019 – Volume d'affaires du 3er trimestre 2018-2019

VOLUME D'AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2018/2019 : 33,1 M€

CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS DE L'EXERCICE

Communiqué de presse

Paris, le 29 août 2019 - 18h45

EMOVA Group (FR0010554113 - ALEMV), 1er réseau de vente de fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Rapid'Flore / Cœur de Fleurs et Bloom's, annonce son volume d'affaires pour le 3ème trimestre de l'exercice 2018/2019.

Bruno Blaser, Président du Directoire d'EMOVA Group, commente : « Durant ce trimestre, EMOVA Group a réalisé des ventes très dynamiques lors de la fête des mères. Toutefois, la poursuite de l'effet 'gilets jaunes' notamment le 1er mai, et plusieurs jours de canicule au mois de juin ont atténué le dynamisme engagé. EMOVA Group réalise un volume d'affaires en croissance de 1,3 M€ sur le 3ème trimestre. A fin d'exercice, le groupe devrait compter plus de 369 points de vente. Le groupe reste confiant et maintient son cap : mailler le territoire français, développer l'international et continuer à déployer la Market Place. Il confirme les objectifs financiers de l'exercice : croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA. »

Volume d'affaires du 3ème trimestre 2018/2019 en croissance de 1,3 M€

En M€ T3 T3 Variation 9 mois 9 mois Variation Données à fin juin 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 Volume d'affaires sous 33,1 31,8 1,3 91,6 92,1 -0,5 enseigne dont succursales 2,9 2,4 0,5 7,7 6,9 0,8 dont franchises 30,2 29,4 0,8 83,9 85,2 -1,3 dont franchises France 25,9 26,0 -0,1 73,3 75,1 -1,8 dont franchises Internationales 4,3 3,4 0,9 10,6 10,1 0,5

: Le volume d'affaires sous enseigne est un indicateur financier non-IFRS, non audité, issu des données de gestion. Il correspond au chiffre d'affaires réalisé par les magasins de chaque réseau (franchisés et succursales). Ce chiffre ne prend pas en compte les revenus générés par Emova Market Place, ni par les sites de e-commerce.

Au 3ème trimestre de l'exercice 2018/2019, le volume d'affaires d'EMOVA Group s'établit à 33,1 M€, en hausse de 1,3 M€ par rapport au 3ème trimestre de l'exercice précédent. Ce trimestre se distingue par des éléments contrastés entre de belles performances à la fête des mères et un mois de juin impacté par la canicule.

1