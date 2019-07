Emova : 31/07/2019 – Communiqué de presse Emova Group du 31 juillet 2019

BELLE PERFORMANCE OPERATIONNELLE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2018/2019 : +10% MARGE D'EBITDA EN HAUSSE DE 2 POINTS A 11% Communiqué de presse Paris, le 31 Juillet 2019 - 18h00 EMOVA Group (FR0010554113 - ALMFL), 1er réseau de vente de fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Rapid'Flore / Cœur de Fleurs et Bloom's, annonce ses résultats du premier semestre de l'exercice clos au 30 septembre 2019. Bruno Blaser, Président du Directoire d'EMOVA Group, commente : « EMOVA Group délivre un premier semestre dynamique. Le chiffre d'affaires progresse de 10%, et de 1,7% hors effet Emova Market Place, et ce malgré la conjoncture difficile dans le contexte 'gilets jaunes'. La rentabilité opérationnelle s'améliore également de façon significative : la marge d'EBITDA progresse ainsi de plus de 2 points. EMOVA Group dispose aujourd'hui d'un parc de magasins rationalisé et d'une structure d'achats fiable et reconnue par les franchisés, atouts sur lesquels il s'appuiera pour atteindre son ambition de développement sur le digital et à l'international. » K€ - Semestre clos le 31 mars 31/03/2019 31/03/2018 Variation Chiffre d'affaires 12 640 11 500 1 140 EBITDA (1) 1 382 1 013 369 Marge EBITDA 10,9% 8,8% +2,1 pts Résultat opérationnel 331 380 -49 Marge opérationnelle 2,6% 3,3% -0,7 pts Coût de l'endettement financier net -57 -57 0 Autres produits et charges financiers -3 0 -3 Charge d'impôt -70 -43 -27 QP résultat net des sociétés MEE 27 -8 35 Résultat net Part du groupe 154 51 103 Marge nette 1,2% 0,4% +0,8 pts Comptes arrêtés par le Directoire le 12 juillet 2019 et présentés au Conseil de Surveillance le 31 juillet 2019. Comptes non audités. Le rapport semestriel est disponible sur le site internet d'EMOVA Group. Résultat opérationnel courant majoré des dotations aux amortissements et des autres charges d'exploitation, minoré des autres produits d'exploitation. Ce solde intermédiaire de gestion non comptable vise à traduire la performance opérationnelle du Groupe indépendamment de sa politique de financement, de sa politique d'investissement et de sa fiscalité assise sur le résultat. 1

Chiffre d'affaires en croissance de 10% En K€ 31/03/2019 31/03/2018 Variation Vente de marchandises (1) 7 779 6 380 +22% dont Emova Market Place 2 079 1 113 +87% dont succursales et e-commerce 5 700 5 267 +8% Revenus des franchisés 4 861 5 120 -5% Chiffre d'affaires EMOVA Group 12 640 11 500 +10% Le chiffre d'affaires Ventes de marchandises intègre les revenus des succursales, le chiffre d'affaires digital réalisé en propre par la holding et l'activité de la plateforme d'achats mutualisés, Emova Market Place. Au 31 mars 2019, le chiffre d'affaires d'EMOVA Group s'élève à 12,6 M€, en hausse de 10% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2017/2018. Malgré l'impact 'gilets jaunes', le chiffre d'affaires hors Emova Market Place (EMP) augmente de 1,7%. Le chiffre d'affaires Ventes de marchandises s'établit à 7,8 M€ en croissance de 22%, majoritairement porté par la croissance d'EMP qui poursuit son déploiement dans le réseau du Groupe. Au 31 mars 2019, 117 magasins ont recours à la plateforme d'achats mutualisés, contre 80 au 30 septembre 2018, marquant l'intérêt des franchisés pour cet outil qui permet d'améliorer les coûts des achats de fleurs et leur qualité. L'activité des succursales et du e-commerce progresse de 8%. Le chiffre d'affaires des succursales s'établit en hausse sur le semestre bénéficiant de l'augmentation du parc (+ 5 succursales en net sur la période). Le e-commerce se développe également grâce à l'acquisition de Bloom's et à l'apport du site Monceau Fleurs lancé au printemps 2018. Les revenus des franchisés ressortent à 4,9 M€, en baisse de 0,3 M€. L'activité résiste malgré l'impact des 'gilets jaunes' et la baisse du nombre de points de vente liée à la rationalisation du parc (- 4 points de vente en net), portée par les ouvertures de nouveaux points de vente et les commissions d'ouverture afférentes. Progression de la rentabilité opérationnelle : marge d'EBITDA + 2,1 points Au 1er semestre 2018/2019, l'EBITDA progresse de 36% par rapport au 1er semestre 2017/2018 et s'établit à 1,4 M€. La marge d'EBITDA ressort ainsi à 10,9%, soit une hausse de 2,1 points. La performance opérationnelle bénéficie à la fois de l'amélioration des coûts d'achats de fleurs (effet volume lié au déploiement d'EMP) et de la poursuite de la stricte vigilance sur les coûts. Ce pilotage financier permet de compenser le renforcement de l'effectif lié à l'ouverture de 5 succursales en net sur la période. Après prise en compte des amortissements en hausse sous l'effet des projets EMP et e-commerce, et de charges non récurrentes à hauteur de 0,7 M€, le résultat opérationnel s'établit à 0,3 M€, contre 0,4 M€ au 31 mars 2018. 2

Le résultat net part du groupe s'affiche à 0,2 M€ en augmentation par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent, la fin de la rationalisation du parc entrainant la baisse du poste 'résultat des activités arrêtées ou en cours de cession'. L'endettement financier net s'établit à 10,7 M€, contre 9,9 M€ à fin septembre 2018. Compte tenu des capitaux propres de 32,7 M€ à la fin du semestre, le gearing s'établit à 33%. EMOVA Group dispose ainsi d'une structure bilancielle solide. Perspectives à fin d'exercice 2018/2019 Le premier semestre de l'exercice a confirmé la tendance d'amélioration du chiffre d'affaires et de la rentabilité opérationnelle. EMOVA Group entend poursuivre sur cette dynamique et confirme donc ses objectifs pour l'exercice 2018/2019 : ouverture de plus de 35 magasins, augmentation de son chiffre d'affaires et de son EBITDA. Prochaine publication le 29 août 2019 après bourse : Volume d'affaires sous enseigne à fin juin 2019 (3ème trimestre de l'exercice 2018/2019) A propos d'EMOVA GROUP Créé en 1965, EMOVA Group est le 1er réseau de vente de fleurs au détail, grâce à ses cinq marques complémentaires et aux positionnements distincts : Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Rapid'Flore / Cœur de Fleurs et Bloom's. Son modèle s'appuie sur le développement conjoint de succursales détenues en propre et d'un réseau de franchisés entrepreneurs qu'EMOVA Group accompagne au quotidien dans leur approvisionnement en fleurs, plantes et accessoires. L'acquisition de Bloom's, spécialiste de la vente de fleurs de saison en ligne par abonnement, en septembre 2018 vient compléter l'offre web d'EMOVA Group et renforcer sa stratégie omnicanale. Au 30 septembre 2018, le groupe compte 392 magasins, dont 305 en France. EMOVA Group est coté sur Euronext Growth (FR0010554113 - ALMFL). Pour plus d'informations : http://emova-group.com Contacts Relations Investisseurs Relations Presse EMOVA Group Steele&Holt Bruno Blaser Daphné Claude / Servane Taslé Tel. : 01 80 00 20 11 Tel. : 06 66 58 81 92 / 06 66 58 84 28 ri@emova-group.com daphne@steeleandholt.com servane@steeleandholt.com 3