Emploi: les secteurs des services vont gagner en importance

Berne (awp/ats) - Les secteurs des services, notamment les activités liées à la santé, vont gagner en importance d'ici 2060. Ces développements profiteront principalement aux régions urbaines, indique vendredi l'Office fédéral du développement territorial (ARE).

En 2060, le nombre total d'emplois en équivalent plein temps (EPT) dans les activités de services pourrait augmenter de 16% par rapport à 2017, dépassant les 3,4 millions, selon les scénarios développés par l'ARE, l'Office fédéral de l'énergie et le Secrétariat d'Etat à l'économie.

Dans le même temps, le secteur agricole devrait perdre plus de 20% de ses emplois et l'industrie près de 10%. Par branche, la progression la plus forte devrait être enregistrée par la santé (+7%) et l'éducation (+5%). Les emplois liés à la santé devraient dépasser en nombre ceux de la construction dès 2030, précise l'ARE.

Cette évolution devrait profiter principalement aux communes urbaines, notamment sur l'arc lémanique et la région zurichoise. Les grandes villes et leur périphérie concentrent déjà les activités de services aujourd'hui, elles verront les emplois augmenter dans ces branches.

L'évolution du nombre d'emplois est également liée à l'évolution de la population dans chaque région. Or, les scénarios de la population de l'Office fédéral de la statistique (OFS) prévoient que les cantons du Tessin et des Grisons perdront des habitants à l'horizon 2050.

