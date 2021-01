Zurich (awp) - Athene Global Funding (avec garantie d'Athene Annuity and Life Company) émet un emprunt sous direction de BNP Paribas, Credit Suisse et Deutsche Bank. Les conditions:

montant: 200 mio CHF taux: 0,5% prix émission: 100,118% durée: 6 ans, jus. 15.01.2027 libération: 15.01.2021 Yield to Mat.: 0,480% Swapspread: +100 pb no valeur: 58'194'779 (0) rating: A/A (S&P/Fitch) cotation SIX: dès le 14.01.2021

pre/cf