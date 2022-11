Zurich (awp) - Le canton de Bâle-Ville émet un emprunt sous la direction de sa banque cantonale, de Credit Suisse, de la Banque cantonale de Lucerne, de Raiffeisen et de la Banque cantonale de Zurich. Les conditions:

montant: 200 mio CHF (clause de réouverture) taux: 1,4% prix émission: 100,062% durée: 5 ans, jus. 24.11.2027 libération: 24.11.2022 Yield to Mat.: 1,39% Swap-Spread: -13,8 pb no valeur: 119'321'310 (0) rating: AAA/AAA (S&P/ZKB) cotation SIX: dès le 23.11.2022.

pre/rp