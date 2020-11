Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage des établissements suisses de crédit hypothécaire a émis sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS quatre tranches d'emprunt aux conditions suivantes:

1ère tranche, réouverture série 657 montant: 210 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) nouveau total: 750 millions de francs suisses taux d'intérêt: 0,250% prix d'émission: 02,825% durée: 5,42 ans, jusqu'au 27.04.2026 libération: 25.11.2020 rendement: -0,267% écart de swap: +26,0 pb valeur: 39'288'573 (4) - provisoire: 57'501'706 (3) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 23.11.2020 2ème tranche, réouverture série 692 montant: 150 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) nouveau total: 400 millions de francs suisses taux d'intérêt: 0,125% prix d'émission: 99,178% durée: 19,73 ans, jusqu'au 17.08.2040 libération: 25.11.2020 rendement: 0,167% écart de swap: +19,0 pb valeur: 56'464'204 (6) - provisoire: 57'501'709 (7) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 23.11.2020 3ème tranche, nouvellle série 695 montant: 150 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) taux d'intérêt: 0% prix d'émission: 100,421% durée: 8,92 ans, jusqu'au 26.10.2029 libération: 25.11.2020 rendement: 0,047% écart de swap: +26,0 pb valeur: 57'501'707 (1) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 23.11.2020 4ème tranche, nouvellle série 696 montant: 500 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) taux d'intérêt: 0,125% prix d'émission: 100,814% durée: 11,98 ans, jusqu'au 19.11.2032 libération: 25.11.2020 rendement: -0,057% écart de swap: +22,0 pb valeur: 57'501'708 (9) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 23.11.2020

mk/yr/jh