Emprunt: Banque des lettres de gages lève un milliard en quatre tranches

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage des établissements suisses de crédit hypothécaire a émis sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS quatre tranches d'emprunts aux conditions suivantes:

1ère tranche, réouverture série 653 montant: 250 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) nouveau total: 873 millions francs suisses taux d'intérêt: 0,25% prix d'émission: 104,259% durée: 6,71 ans, jusqu'au 12.10.2027 libération: 27.01.2021 rendement: -0,376% écart de swap: +9 pb valeur: 37'394'509 valeur prov.: 59'197'958(5) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 25.01.2021 2ème tranche, réouverture série 660 montant: 250 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) nouveau total: 780 millions francs suisses taux d'intérêt: 0,5% prix d'émission: 106,462% durée: 7,99 ans, jusqu'au 22.01.2029 libération: 27.01.2021 rendement: -0,298% écart de swap: +9 pb valeur: 42'323'352 valeur prov.: 59'197'959(3) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 25.01.2021 3éme tranche, réouverture série 696 montant: 250 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) nouveau total: 750 millions francs suisses taux d'intérêt: 0,125% prix d'émission: 103,032% durée: 11,81 ans, jusqu'au 19.11.2032 libération: 27.01.2021 rendement: -0,130% écart de swap: +8 pb valeur: 57'501'708 valeur prov.: 59'197'960(1) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 25.01.2021 4ème tranche, nouvelle série 697 montant: 250 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) taux d'intérêt: 0,0% prix d'émission: 100,201% durée: 20,31 ans, jusqu'au 20.05.2041 libération: 27.01.2021 rendement: -0,010% écart de swap: +5 pb valeur: 59'197'961(9) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 25.01.2021

pre/jh