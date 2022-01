Emprunt: Crédit Agricole next Bank lève 100 millions à 0,22%, échéance 2028

Zurich (awp) - Crédit Agricole next Bank (au bénéfice d'une garantie de CAnb Hypothèques SA) a émis sous la direction de Credit Suisse, de la Banque cantonale de Lucerne (LUKB) et de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB, no book) un emprunt aux conditions suivantes:

montant: 100 millions de francs suisses coupon: 0,22% prix d'émission: 100% durée: 6,5 ans, jusqu'au 28.07.2028 libération: 28.01.2022 rendement: 0,220% écart de swap: +15 pb valeur: 116'038'289 (6) rating: AAA (Fitch) cotation SIX: dès le 26.01.2022

