Zurich (awp) - La Fédération des Caisses Dejardins du Québec émet deux emprunts sous direction d'UBS. Les conditions:

1ère tranche: montant: 265 mio CHF (clause de réouverture) taux: 1.355% prix émission: 100.000% durée: 3 ans, jus. 18.04.2027 libération: 18.04.2024 Yield to Mat.: 1.355% Spread (MS): +32.0 pb no valeur: CH1331113584 rating: AAA/AAA (S&P/Fitch) cotation SIX: dès le 16.04.2024 2ème tranche: montant: 175 mio CHF (clause de réouverture) taux: 1.420% prix émissin: 100.000% durée: 6 ans, jus. 18.04.2030 libération: 18.04.2024 Yield to Mat.: 1.420% Spread (MS): +35.0 pb no valeur: CH1331113592 rating: AAA/AAA (S&P/Fitch) contation SIX: dès le 16.04.2024

