Zurich (awp) - First Abu Dhabi Bank PJSC émet un emprunt sous direction d'UBS. Les conditions: Konditionen:

montant: 150 mio CHF taux: 0,07% prix d'émission: 100,00% durée: 8 ans, jus. 18.10.2027 Libération: 18.10.2019 Yield to Mat.: 0,07% Swapspread: +59 pb no valeur: 41'904'166 (7) rating: Aa3/AA-/Fitch: AA-(Moody's/S&P/Fitch) cotation: SIX

pre/rp