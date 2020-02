Zurich (awp) - First Swiss Mobility 2020-1 AGX a émis sous la direction de Credit Suisse et de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) trois emprunts garantis par des contrats de leasing aux conditions suivantes:

Tranche "Class A" montant: 183 millions de francs suisses taux d'intérêt: 0,0% prix d'émission: 100,058% durée: 9 ans, jusqu'au 15.02.2029 libération: 27.02.2020 valeur: 52'066'363 (1) rating: AAA/AAA (S&P/Fitch) cotation SIX: dès le 25.02.2020 Tranche "Class B" montant: 12,1 millions de francs suisses taux d'intérêt: 0,50% prix d'émission: 100,0% durée: 9 ans, jusqu'au 15.02.2029 libération: 27.02.2020 valeur: 52'066'364 (9) rating: AA-/AA (S&P/Fitch) cotation SIX: dès le 25.02.2020 Tranche "Class C" montant: 6,1 millions de francs suisses taux d'intérêt: 1,50% prix d'émission: 100,0% durée: 9 ans, jusqu'au 15.02.2029 libération: 27.02.2020 valeur: 52'066'365 (6) rating: A-/AA- (S&P/Fitch) cotation SIX: dès le 25.02.2020

