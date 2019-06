Emprunt: Korea Hydro & Nuclear Power lève 300 millions en deux tranches

Zurich (awp) - Korea Hydro & Nuclear Power émet deux emprunts sous direction de Credit Suisse et UBS. Les conditions:

Tranche 1 montant: 200 mio CHF taux: 0,0% prix émission: 100,779% durée: 5 ans, jus. 19.07.2024 libération: 19.07.2019 Yield to Mat.: -0,155% Swapspread: +49 pb no valeur: 48'544'595 (8) rating: AA/Aa2/AA- (S&P/Moody's/Fitch) cotation SIX: dès le 17.07.2019 Tranche 2 montant: 100 mio CHF taux: 0,05% prix émission: 100,00% durée: 8 ans, jus. 19.07.2027 libération: 19.07.2019 Yield to Mat.: 0,050% Swapspread: +43,5 BP no valeur: 48'544'596 (6) rating: AA/Aa2/AA- (S&P/Moody's/Fitch) cotation SIX: dès le 17.07.2019

