Zurich (awp) - Korea National Oil a contracté un emprunt sous la direction d'UBS. Les conditions:

montant: 100 mio CHF (avec clause de réouverture) total nouveau: 200 mio CHF taux: 0,2625% prix d'émission: 101,302% durée: 6 ans et 335 jours, jusqu'au 30.07.2027 libération: 25.08.2020 rendement: 0,074% écart de swap: +50 pb No. de valeur: 55'852'128 No. valeur pr.: 55'499'207 rating: AA/Aa2 (S&P/Moody's) cotation: SIX, à partir du 21.08.2020

