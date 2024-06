Zurich (awp) - La Centrale de lettres de gage des Banques Cantonales suisses émet deux nouveaux emprunts sous la direction des Banques Cantonales et rouvre un emprunt existant aux conditions suivantes:

1ère tranche réouverture S. 582 montant: 260 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) montant total nouveau: 425 millions de francs suisses coupon: 1,3% prix d'émission: 100,575% durée: 4,44 ans, jusqu'au 27.12.2028 libération: 17.07.2024 rendement: 1,166% marge actuarielle: +25 pb valeur: CH1306117107 valeur prov.: CH1361401701 notation: Aaa (Moody's) cotation: SIX, dès le 16.07.2024 2e tranche nouveau S. 596: montant: 187 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) coupon: 1,25% prix d'émission: 100,180% durée: 8,76 ans, jusqu'au 19.04.2033 libération: 17.07.2024 rendement: 1,228% marge actuarielle: +25 pb valeur: CH1361401719 notation: Aaa (Moody's) cotation: SIX, dès le 16.07.2024 3e tranche nouveau S. 597: montant: 161 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) coupon: 1,3% prix d'émission: 100,542% durée: 15,33 ans, jusqu'au 14.11.2039 libération: 17.07.2024 rendement: 1,261% marge actuarielle: +19 pb valeur: CH1361401727 notation: Aaa (Moody's) cotation: SIX, dès le 16.07.2024

pre/jh