Zurich (awp) - La province canadienne du New Brunswick rouvre un emprunt sous direction de Cretit Suisse et Scotia Capital (no books). Les conditions:

montant: 100 mio CHF (1ère réouverture) total: 300 mio CHF taux: 0,25% prix d'émission: 98,111% plus intérêts couruis sur 329 jours libération: 18.12.2018 durée: 10 ans et 31 jours, jus. 19.01.2029 rating: Aa2/A+ (Moody's/S&P) no valeur: 44'961'901 (1) -fongible avec: 34'755'687 (7) cotation SIX: prov., dès le 14.12.2018

rw/rp