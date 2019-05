Zurich (awp) - Metropolitan Life Global Funding émet un emprunt sous direction de Credit Suisse. Les conditions:

montant: 225 mio CHF (clause de réouverture) taux: 0,125% prix d'émission:100% durée: 8 ans, jus. 11.06.2027 libértion: 11.06.2019 Yield to Mat.: 0,125% Swap Spread: +40 pb no valeur: 48'217'234 (0) rating: AA-/Aa3/AA- (S&P/Moody's/Fitch) contation SIX: dès le 7.6.2019

