Zurich (awp) - Münchener Hypothekenbank émet un emprunt Tier-1 de durée indéterminée, sous direction de Credit Suisse, DZ Bank et UBS. Les conditions:

montant: 75 mio CHF (clause de réouverture) taux: 5,75% prix émission: 100% durée: indéterminée 1er remb.: après 5 ans, le 02.06.2027 libération: 02.06.2022 Yield to Mat.: 5,75% Swap-Spread: +494,5 pb no valeur: 118'469'477 (1) rating: Ba1 (hyb) (Moody's) coupures: 50'000 CHF Kotierung: SIX, ab 02.06.2022

pre/jb