Zurich (awp) - Münchener Hypothekenbank a contracté un emprunt sous la direction de Credit Suisse et Deutsche Bank. Les conditions:

montant: 115 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 0,250% prix d'émiss.: 100,164% durée: 6 as, jusqu'au 30.03.2027 libération: 30.03.2021 rendement: 0,222% écart de swap: +52 pb No. de valeur: 59'389'400 (6) rating: Aa3 neg (Moody's) cotation: SIX, dès le 26.03.2021

pre/rw/fr