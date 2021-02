Zurich (awp) - Nederlandse Waterschapsbank rouvre son 0,625%/2037 émis en 2017, sous direction de la Banque cantonale de Zurich. Les conditions:

montant: 65 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 175 mio CHF taux: 0,625% prix émission: 109,261% durée: 16,4 ans, jus. 21.08.2037 libération: 12.03.2021 Yield to Mat.: 0,059% Swapspread: -19 pb no valeur: 36'153'311 (7) no valeur prov.: 58'903'113 (4) rating: Aaa/AAA (Mody's/S&P) cotation SIX: dès le 11.03.2021

pre/cf