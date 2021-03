Zurich (awp) - RDZ Capital émet, pour JSC Russian Railways, un emprunt vert subordonné de durée indéterminée, sous direciton de Credit Suisse, SberCIB et VTB Capital. Les conditions:

montant: 250 mio CHF (clause de réouverture) taux: 3,125% prix émission: 100% durée: indéterminée 1e date call: après 6,25 ans, le 23.06.2027 lbération: 23.03.2021 Yield to Mat.: 3,125% Swapspread: +343,9 pb no valeur: 110'025'981(6) rating: Ba1/ BB+ (Moody's/Fitch) cotation SIX: dès le 22.03.2021

