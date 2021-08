Zurich (awp) - La compagnie de chemin de fer grisonne Rhätische Bahn émet un emprunt sous direction d'UBS. Les conditions:

montant: 100 mio CHF taux: 0% prix émission: 100% durée: 15 ans, jus. 29.09.2036 libération: 29.09.2021 Yield to Mat.: 0,00% Sapspread: - 8,5 pb no valeur: 113'081'881 (3) rating: AA- (ZKB) contation SIX: ds le 27.09.2021

ra/pre/rp