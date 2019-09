Zurich (awp) - Russian Railways émet, via RZD Capital, deux emprunts sous direction d'UBS et VTB Capital. Les conditions:

1ère tranche montant: 350 mio CHF taux: 0,898% prix d'émission: 100,000% durée: 6 ans, jus. 3.10.2025 Yield to Mat.: 0,898% Swapspread: +155 pb no valeur: 41'904'161 (8) rating: Baa2/BBB-/BBB (Moody's/S&P/Fitch) cotation SIX: dès le 3 octobre 2e tranche montant: 150 mio CHF taux: 1,195% prix d'émission: 100,000% durée: 8 ans et 180 jours, jus. 3.04.2028 Yield to Mat.: 1,195% Swapspread: +170 pb no valeur: 41'904'161 (8) rating: Baa2/BBB-/BBB (Moody's/S&P/Fitch) cotation SIX: dès le 3 octobre

