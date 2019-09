Zurich (awp) - La compagnie de chemin de fer Schweizerische Südostbahn AG (SOB) émet un emprunt sous direction de la Banque cantonale de Zurich. Les conditions:

montant: 40 mio CHF (clause de réouverture) taux: 0% prix d'émission: 100,804% libération: 28.10.2019 durée: 8 ans, jus. 28.10.2027 Yield to maturity: -0,100% cotation SIX: dès le 25.10.2019 no valeur: 41'904'155 (0)

