Emprunt: Swiss Credit Card Issuance lève 200 millions en trois tranches

Zurich (awp) - Swiss Credit Card Issuance lève sous la direction de Credit Suisse et de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) 200 millions de francs suisses en trois tranches aux conditions suivantes:

1ère tranche Classe A montant: 190 mio CHF coupon: 0,350% prix d'émission: 100% durée: 5 ans, jusqu'au 15.06.2026 date de rachat: après trois ans, le 15.06.2024 libération: 15.06.2021 rendement: 0,35% écart de swap: + 92 pb n° valeur: 111'848'366 (3) Rrating: AAA/AAA (S&P/Fitch) cotation: SIX, dès le 14.06.2021 2e tranche Classe B montant: 6 mio CHF coupon: 1,625% prix d'émission: 100% durée: 5 ans, jusqu'au 15.06.2026 date de rachat: après trois ans, le 15.06.2024 libération: 15.06.2021 rendement: 1,625% écart de swap: +219,5 pb n° valeur: 111'848'367 (1) rating: A+/A+ (S&P/Fitch) cotation: SIX, dès le 14.06.2021 3e tranche Classe C montant: 4 mio CHF coupon: 2,375% prix d'émission: 100% durée: 5 ans, jusqu'au 15.06.2026 date de rachat: après trois ans, le 15.06.2024 libération: 15.06.2021 rendement: 2,375% écart de swap: +294,5 pb n° valeur: 111'848'368 (9) Rating: BBB+/BBB+ (S&P/Fitch) cotation: SIX, dès le 14.06.2021

pre/buc