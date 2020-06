Emprunt: la Banque de lettres de gage lève 930 millions en trois tranches

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage des instituts hypothécaires suisses a levé les trois emprunts suivants sous la direction de Credit Suisse, UBS et Raiffeisen:

série 659 (réouverture) montant: 220 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 790 mio CHF taux: 0,25% prix d'émission: 102,275% durée: 5,36 ans jusqu'au 17.11.2025 libération: 06.07.2020 rendement: -0,172% écart de swap: +34,0 pb no valeur: 42'323'351 valeur prov.: 55'041'340 rating: Aaa (Mody's) cotation: SIX, à partir de 02.07.2020 série 671 (réouverture) montant: 310 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 743 mio CHF taux: 0,25% prix d'émission: 101,883% durée: 9,78 ans jusqu'au 15.04.2030 libération: 06.07.2020 rendement: +0,057% écart de swap: +34,0 pb no valeur: 47'129'792 valeur prov.: 55'041'341 rating: Aaa (Mody's) cotation: SIX, à partir du 02.07.2020 série 689 (nouvelle émission): montant: 400 mio CHF (avec clause de réouverture) taux: 0,25% prix d'émission: 100,347% durée: 22,25 ans jusqu'au 06.10.2042 libération: 06.07.2020 rendement: +0,234% écart de swap: +31,0 pb no valeur: 55'041'342(8), rating: Aaa (Mody's) cotation: SIX, à partir du 02.07.2020

