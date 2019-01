Emprunt: la Banque de lettres de gage rouvre deux séries de 415 millions

Zurich (awp) - La Banque de lettres de gage des établissements suisses de crédit a rouvert un emprunt sous la direction de Credit Suisse, UBS et Raiffeisen Suisse. Les conditions:

Série 610 (2e réouverture) montant: 110 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 728 mio CHF coupon: 0,625% prix d'émission: 99,218% libération: 25.01.2019 durée: 15 ans, jusqu'au 25.01.2034 rating: Aaa stab. (Moody's) no valeur: - avant libération 28'056'913 - après libération 45'720'677 (6) cotation: SIX Swiss Exchange Série 661 (1ère réouverture) montant: 305 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 656 mio CHF coupon: 0,375% prix d'émission: 100,712% libération: 25.01.2019 durée: 9,46 ans, jusqu'au 10.07.2028 rating: Aaa (Moody's) no valeur: - avant libération 42'819'424 - après libération 45'720'676 (8) cotation: SIX Swiss Exchange

sta/buc