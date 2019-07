Emprunt: la Banque des lettres de gage lève 1,22 milliards en 4 tranches

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage des instituts hypothécaires suisses émet sous la direction conjointe de Credit Suisse, UBS et Raiffeisen quatre emprunts aux conditions suivantes:

série 675 (nouvelle émission) montant: 400 mio CHF coupon: 0,000% prix d'émission: 101,412% libération: 13.08.2019 durée: 7,84 ans, jusqu'au 15.06.2027 rendement: -0,179% swapspread: +17,0 pb rating: Aaa (Moody's) no valeur: 48'525'280 (0) cotation: SIX, à compter du 09.08.2019 série 676 (nouvelle émission) montant: 180 mio CHF coupon: 0,25% prix d'émission: 100,36% libération: 13.08.2019 durée: 14,7 ans, jusqu'au 26.04.2034 rendement: 0,225% swapspread: +9,0 pb rating: Aaa (Moody's) no valeur: 48'525'281 (8) cotation: SIX, à compter du 09.08.2019 série 677 (nouvelle émission) montant: 310 mio CHF coupon: 0,5% prix d'émission: 102,109% libération: 13.08.2019 durée: 24,45 ans, jusqu'au 25.01.2044 rendement: 0,409% swapspread: +6,0 pb rating: Aaa (Moody's) no valeur: 48'525'282 (6) cotation: SIX, à compter du 09.08.2019 série 638 (2e réouverture) montant: 330 mio CHF nouveau total: 713 mio CHF coupon: 0,000% prix d'émission: 101,953% libération: 13.08.2019 durée: 3,76 ans, jusqu'au 16.05.2023 rendement: -0,513% swapspread: +17,0 BP rating: Aaa (Moody's) no valeur: - avant libération 48'525'279 (2) - après libération 33'833'040 cotation: SIX, à compter du 09.08.2019

tt/pre/buc