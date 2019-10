Emprunt: la Banque des lettres de gage lève 448 millions en quatre tranches

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage des instituts hypothécaires suisses émet sous la direction conjointe de Credit Suisse, UBS et Raiffeisen quatre emprunts aux conditions suivantes:

Série 679 (nouvelle émission) montant: 185 mio CHF coupon: 0,00% prix d'émission: 102,137% libération: 30.10.2019 durée: 3,79 ans, jusqu'au 16.08.2023 rendement: -0,556% swapspread: +17,0 pb rating: Aaa (Moody's) No. valeur: 50'239'334 (8) cotation: SIX, dès le 28.10.2019 Série 650 (2e réouverture) montant: 100 mio CHF montant total: 685 mio CHF coupon: 0,000% prix d'émission: 101,813% libération: 30.10.2019 durée: 3,06 ans, jusqu'au 22.11.2022 rendement: -0,585% swapspread: +17,0 BP rating: Aaa (Moody's) No. valeur: - jusqu'à libération 50'239'333 (0) - après libération 37'094'353 (9) cotations: SIX, dès le 28.10.2019 Série 680 (nouvelle émission) montant: 100 mio CHF coupon: 0,00% prix d'émission: 102,764% libération: 30.10.2019 durée: 6,42 ans, jusqu'au 30.03.2026 rendement: -0,424% swapspread: +16,0 BP rating: Aaa (Moody's) No. valeur: 50'239'335 (5) cotation: SIX, dès le 28.10.2019 Série 676 (3e réouverture) montant: 63 mio CHF montant total: 493 mio CHF coupon: 0,25% prix d'émission: 104,053%% libération: 30.10.2019 durée: 14,49 ans, jusqu'au 26.04.2034 rendement: -0,029% swapspread: +12,0 BP rating: Aaa (Moody's) No. valeur: - jusqu'à libération 50'239'336 (3) - après libération 48'525'281 (8) cotation: SIX, dès le 28.10.2019

sig/pre/fr