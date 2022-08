Emprunt: la Banque des lettres de gage lève 520 millions en deux tranches

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire émet sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS un emprunt aux conditions suivantes:

1ére tranche: nouvelle émission (série 726) montant: 300 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 1,375% prix d'émission: 100,394% durée: 9 ans et 295 jours, jusqu'au 10.06.2032 libération: 15.08.2022 rendement: 1,332% écart de swap: +6 pb n° valeur: 120'425'973 (8) rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à compter du 12.08.2022 2e tranche: nouvelle émission (série 727) montant: 220 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 1,50% prix d'émission: 100,264% durée: 20 ans et 127 jours, jusqu'au 22.12.2042 libération: 15.08.2022 rendement: 1,485% écart de swap: -2 pb n° valeur: 120'425'974 (6) rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à compter du 12.08.2022

pre/buc