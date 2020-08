Emprunt: la Banque des lettres de gage lève 680 millions en trois tranches

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire a rouvert deux emprunts et en a émis un nouveau sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS, aux conditions suivantes:

série 661 (réouverture) montant: 230 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 886 mio CHF coupon: 0,375% prix d'émission: 104,474% durée: 7,89 ans, jusqu'au 10.07.2028 libération: 18.08.2020 rendement: -0,187% écart de swap: +24,0 pb no valeur: 42'819'424(2) no valeur prov.: 56'464'202(0) rating: Aaa (Mody's) cotation: SIX, dès le 17.08.2020 série 649 (réouverture) montant: 200 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 377 mio CHF coupon: 0,625% prix d'émission: 108,686% durée: 14,44 ans, jusqu'au 25.01.2035 libération: 18.08.2020 rendement: +0,022% écart de swap: +23,0 pb no valeur: 36'274'834(2) no valeur prov.: 56'464'203(8) rating: Aaa (Mody's) cotation: SIX, dès le 17.08.2020 série 692 (nouvelle émission) montant: 250 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 0,125% prix d'émission: 101,843% durée: 20 ans, jusqu'au 17.08.2040 libération: 18.08.2020 rendement: +0,032% écart de swap: +20,0 pb no valeur: 56'464'204(6) rating: Aaa (Mody's) cotation: SIX, dès le 17.08.2020

pre/buc