Emprunt: la Banque des lettres de gage lève 680 mio CHF en trois tranches

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage des instituts hypothécaires suisses émet trois emprunts sous direction de Credit Suisse, UBS et Raiffeisen Suisse. Les conditions:

Série 658 (1ère augmentation) montant: 100 mio CHF (clause de réouverture) nouveau total: 675 mio CHF taux: 0,125% prix d'émission: 10,284% plus 0,125% d'intérêts courus depuis le 26 avril 2018 libération: 07.09.2018 durée: 5 ans et 229 jours, jus. 26.04.2024 rating: Aaa (Moody's) no valeur: - jus. libération 42'819'423 (4) - ap. libération 40'641'524 (7) cotation SIX: prov., dès le 05.09.2018 Série 661 montant: 315 mio CHF (clause de réouverture) taux: 0,375% prix d'émission: 100,141% libération: 07.09.2018 durée: 9 ans et 303 jours, jus. 10.07.2028 rating: Aaa (Moody's) no valeur: 42'819'424 (2) cotation SIX: prov., dès le 05.09.2018 Série 662 montant: 265 mio CHF (clause de réouverture) taux: 1,000% prix d'émission: 102,036% libération: 07.09.2018 durée: 24 ans et 136 jours, jus. 23.01.2043 rating: Aaa (Moody's) no valeur: 42'819'425 (9) cotation SIX: prov., dès le 05.09.2018

cf/rp