Emprunt: la Banque des lettres de gage lève 940 millions en trois tranches

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage des instituts hypothécaires suisses émet trois emprunts sous direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS. Les conditions:

1ère tranche (augmentation de la série 643) montant: 400 mio CHF (clause de réouverture) nouveau total: 724 mio CHF taux: 0,125% prix d'émission: 101,608% durée: 4,76 ans, jus. 06.05.25 libération: 03.08.2020 no valeur: 34'755'690 (1) no valeur prov.: 55'333'184 (1) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 30.07.2020 2e tranche, série 690 montant: 200 mio CHF (clause de réouverture) taux: 0,125% prix d'émissin: 100,824% durée: 10 ans, jus. 02.08.2030 libération: 03.08.2020 no valeur: 55'333'185 (8) rating: Aaa (Moody's) Cotation SIX: dès le 30.07.2020 3e tranche, série 691 montant: 340 mio CHF (clause de réouverture) taux: 0,25% prix d'émission: 100,388% durée: 20,61 ans, jus. 15.03.41 libération: 03.08.2020 no valeur: 55'333'186 (6) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 30.07.2020

sta/tt