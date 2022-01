Emprunt: la Banque des lettres de gages lève 1,015 milliard en trois tranches

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire a rouvert un emprunt et en a émis deux nouveaux sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS aux conditions suivantes:

1ère tranche, réouverture série 710 montant: 520 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) nouveau total: 920 millions de francs suisses coupon: 0,125% prix d'émission: 98,834% durée: 9,93 ans, jusqu'au 19.01.2031 libération: 14.01.2022 rendement: 0,244% écart de swap: +8,0 pb valeur: 115'152'618 (8) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 12.01.2022 2ème tranche, nouvelle série 711 montant: 270 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) coupon: 0,125% prix d'émission: 100,325% durée: 7,1 ans, jusqu'au 19.02.2029 libération: 14.01.2022 rendement: 0,079% écart de swap: +8,0 pb valeur: 115'152'617 (0) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 12.01.2022 3ème tranche,, nouvelle série 712 montant: 225 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) coupon: 0,375% prix d'émission: 100,142% durée: 15,09 ans, jusqu'au 16.02.2037 libération: 14.01.2022 rendement: 0,365% écart de swap: +4,0 pb valeur: 115'152'619 (6) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 12.01.2022

awp