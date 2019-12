Emprunt: la Banque des lettres de gages lève 1,1 milliard en trois tranches

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage des établissements suisses de crédit hypothécaire a rouvert deux emprunts et en a émis un nouveau sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS, aux conditions suivantes:

série 654 (réouverture) montant: 340 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 647 mio CHF coupon: 0,25% prix d'émission: 103,78300% plus 0,25% d'intérêts courus depuis le 18 sept 2019 durée: 6,76 ans, jusqu'au 18.09.2026 libération: 13.12.2019 rendement: -0,303% écart de swap: +13 pb avant libération: 51'176'205 (3) après libération: 38'412'506 (5) rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à compter du 11.12.2019 série 654 (nouvelle émission) montant: 360 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 0,00% prix d'émission: 101,97500% durée: 7,31 ans, jusqu'au 06.04.2027 libération: 13.12.2019 rendement: -0,267% écart de swap: +13 pb no valeur: 51'176'206 (1) rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à compter du 11.12.2019 série 678 (réouverture) montant: 400 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 540 mio CHF coupon: 0,00% prix d'émission: 96,83900% plus 0,000% d'intérêts courus depuis le 26 août 2019 durée: 29,7 ans, jusqu'au 26.08.2049 libération: 13.12.2019 rendement: +0,108% écart de swap: +2,0 pb avant libération: 51'176'207 (9) après libération: 48'525'287 (5) rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à compter du 11.12.2019