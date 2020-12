Emprunt: la Banque des lettres de gages lève 522 millions en 3 tranches

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gages des établissements suisses de crédit hypothécaire lève 552 millions en trois tranches sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS aux conditions suivantes:

Série 679 (réouverture) montant: 100 mio CHF (avec possibilité de réouverture) nouveau montant total: 285 mio CHF taux d'intérêt: 0% prix d'émission: 101,47% durée: 2,67 années jusqu'au 16.08.2023 libération: 16.12.2020 rendement à maturité: -0,546% écart de swap: +14,0 pb valeur: 58'194'774 (1) valeur prov.: 50'239'334 (8) rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à partir du 14.12.2020 Série 673 (réouverture) montant: 322 mio CHF (avec possibilité de réouverture) nouveau montant total: 442 mio CHF taux d'intérêt: 0,125% prix d'émission: 102,598% durée: 9,98 années jusqu'au 10.12.2030 libération: 16.12.2020 rendement à maturité -0,133% écart swap: +16,0 pb valeur: 58'194'775 (8) valeur prov.: 48'217'237 (3) rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à partir du 14.12.2020 Série 689 (réouverture) montant: 100 mio CHF (avec possibilité de réouverture) nouveau montant total: 500 mio CHF taux d'intérêt: 0,25% prix d'émission: 105,451% durée: 21,81 années jusqu'au 06.10.2042 libération: 16.12.2020 rendement à maturité: 0,000% écart swap: +7,8 pb valeur: 58'194'776 (6) valeur prov.: 55'041'342 (8) rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à partir du 14.12.2020

ra/lk