Emprunt: la Banque des lettres de gages lève 595 mio CHF en quatre tranches

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage des établissements suisses de crédit hypothécaire a rouvert sous la direction de Credit Suisse, UBS et Raiffeisen Suisse quatre emprunts aux conditions suivantes:

série 609 (1ère réouverture) nouveau montant: 155 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 357 mio CHF coupon: 0,125% prix d'émission: 100,409% plus 0,125% int. encourus depuis le 04.12.2017 libération: 19.10.2018 durée: 5 ans et 45 jours, jusqu'au 04.12.2023 rating: Aaa (Moody's) no valeur: - avant libération 43'896'555 (7) - après libération 28'056'909 (3) cotation: SIX, provisoire à compter du 17.10.2018

série 611 (3ème réouverture) nouveau montant: 95 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 500 mio CHF coupon: 0,875% prix d'émission: 97,806% plus 0,875% int. encourus depuis le 25.06.2018 libération: 19.10.2018 durée: 18 ans et 246 jours, jusqu'au 25.06.2037 rating: Aaa (Moody's) no valeur: - avant libération 43'896'557 (3) - après libération 28'252'889 (9) cotation: SIX, provisoire à compter du 17.10.2018

série 663 (1ère réouverture) nouveau montant: 195 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 430 mio CHF coupon: 0,625% prix d'émission: 100,338% plus 0,625% int. encourus depuis le 09.10.2018 libération: 19.10.2018 durée: 9 ans et 350 jours, jusqu'au 09.10.2028 rating: Aaa (Moody's) no valeur: - avant libération 43'896'556 (5) - après libération 43'467'839 (4) cotation: SIX, provisoire à compter du 17.10.2018

série 665 montant: 150 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 1,125% prix d'émission: 100,469% libération: 19.10.2018 durée: 28 ans et 359 jours, jusqu'au 18.10.2047 rating: Aaa (Moody's) no valeur: 43'896'558 (1) cotation: SIX, provisoire à compter du 17.10.2018

