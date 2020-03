Emprunt: la Banque des lettres de gages lève 765 millions en deux tranches

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire a émis sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS deux tranches d'emprunt aux conditions suivantes:

Tranche 1 série 686 montant: 501 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) taux d'intérêt: 0,125% prix d'émission: 100,374% durée: 7 ans et 124 jours, jusqu'au 13.08.2027 libération: 09.04.2020 valeur: 53'726'192(4) rating: Aaa (Moody's) cotations SIX: dès le 07.04.2020 Tranche 2 série 687 montant: 264 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) taux d'intérêt: 0,5% prix d'émission: 101,724% durée: 20 ans et 73 jours, jusqu'au 22.06.2040 libération: 09.04.2020 valeur: 53'726'193(2) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 07.04.2020

